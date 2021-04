Bruna Marquezine e Enzo Celulari assumem namoro

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução)

Quer melhor pretexto do que o Dia do Beijo para assumir um romance? Depois de tanta especulação por parte dos fãs, Bruna Marquezine e Enzo Celulari assumiram o namoro. A especulação na internet sobre o relacionamento começou em junho de 2020, mas ambos negaram na época o relacionamento.

Mas nesta terça-feira, 13, Bruna Marquezine usou os stories do Instagram para publicar uma foto em que aparece aos beijos com Enzo, em uma praia de Fernando de Noronha, ao entardecer. "Feliz Dia do Beijo, coisa", escreveu a atriz. O filho de Edson Celulari e Claudia Raia também postou a mesma foto nos stories e acrescentou: "Feliz Dia do (melhor) Beijo".