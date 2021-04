Morre, aos 91 anos, o diretor Richard Rush, ícone de Tarantino e Kubrick

RD Ricardo Daehn

O diretor de cinema Richard Rush era admirado por figurões como Stanley Kubrick e François Truffaut - (crédito: Internet/ Reprodução)

"O melhor que qualquer pessoa faria": com a frase nada modesta, o diretor norte-americano Richard Rush validava o próprio resultado da obra-prima que ele assinou, em 1980, o raro O substituto (The stuntman). O criador do longa que foi reconhecido pelo Oscar com indicações para melhor diretor, roteiro adaptado e ator (Peter O´Toole) morreu aos 91 anos, há seis dias, mas só agora a notícia veio a público. Herdeira, ao lado do filho Anthony, a viúva Claude se limitou a informar que a morte se deu pelo agravamento de uma série de limitações físicas e de saúde.



Diretor de filmes com estrelas do calibre de Barbra Hershey, Elliott Gould, James Caan e Alan Arkin, Richard Rush impactou cineastas como Quentin Tarantino e Stanley Kubrick. Criado por pais formatados na contracultura, Rush nasceu em Nova York, mas teve formação profissional em Los Angeles. Um dos trabalhos foi o de produzir filmetes publicitários na Guerra da Coreia. No cinema, antes do estouro com O substituto (adquirido pela 20th Century Fox), Rush se dedicou a fitas de motociclismo e a westerns sanguinários.

Jack Nicholson, por exemplo, tomou parte de Too soon to love (1960), bem antes de Easy rider (1969), que já tratava dos feitos de integrantes da Hells Angels. O universo hippie ainda foi explorado por Richard Russ, em Psycho-Out (1968) e Os sete selvagens (1968).



Autor do roteiro de Air America, estrelado por Mel Gibson e Robert Downey Jr., Rush esteve à frente do retalhado, pela distribuidora, A cor da noite (1994), fita de pendor erótico com Jane March e Bruce Wills. Mas a consagração foi mesmo com O substituto, para cujo roteiro comprou os direitos nos anos de 1970 e levou uma década para desenvolver.

Saído da literatura de Paul Brodeur, o longa O substituto deposita todas as fichas na figura de Eli Cross (O´Toole), endeusado diretor de cinema que anda de helicóptero. Um desavisado fugitivo da justiça cai justo no set de filmagens, e passa a ser perseguido pelo maniático profissional do cinema. Aclamada por quem

conhece os bastidores das produções de cinema, a fita criou problemas de classificação, diante da originalidade. Ação, comédia, thriller ou sátira? "Não conseguiram achar o envólucro de hambúrger para ela", gabou-se, certa vez, Richard Rush.