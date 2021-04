Em vídeo, maranhense afirma ser a mãe biológica de Pabllo Vittar

OI O Imparcial

Um vídeo de uma mulher, que afirma ser a mãe biológica de Pabllo Vittar, passou a circular nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, Selma Pereira conta que morava em Santa Inês, no Maranhão, quando engravidou do artista. A mulher diz, ainda, que precisou dar o bebê para adoção, pois morava com sua avó e não tinha condições financeiras para criar a criança.

“Oi, meu nome é Selma e morava em Santa Inês com minha avó. Eu engravidei e por a gente ser muito pobre, quando eu tive meu filho, minha avó deu ele. Por muito tempo fiquei a procura dele [Pabllo Vittar] e teve uma vez que passei em frente a casa dele e uma mulher me chamou, a mãe dele, que é a mãe hoje. Ela me disse: ‘Este aqui Selma, é seu filho Pabllo’. E aí eu não tive coragem nem de pegar no meu filho porque eu fiquei muito emocionada de ver meu filho sendo criado por outra pessoa”, conta a suposta mãe de Pabllo Vittar

Em entrevista exclusiva ao colunista Erlan Bastos, Ramira Pereira, filha da suposta mãe de Pabllo Vittar, alegou que foi ela quem descobriu toda a história e deixou claro que Selma Pereira só quer esclarecer a situação e conhecer o artista.

Ainda durante a entrevista ao colunista, Ramira Pereira conta que fez a descoberta em outubro de 2020, mas só teve coragem de tornar a história pública este ano, por medo da mídia e de sofrer represálias. Leia a entrevista completa.

Até o fechamento desta matéria Pabllo Vittar não se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais.