Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (15/4)

OQ Oscar Quiroga

Com amor ou sem amor



Data estelar: Sol e Júpiter em sextil; Lua cresce em Gêmeos.



Toda a trama de teus pensamentos se resolve em duas vertentes, o pensar com amor, e o pensar sem amor. Quando pensas sem amor imaginas que tua vida seria fantástica se não dependesses de nada nem de ninguém, e te lanças à experiência buscando esse resultado, eventualmente o conseguindo, pagando o preço da solidão, mas não aquela do distanciamento físico, porém, a da falta de compreensão. Quando pensas com amor, percebes a sutil trama que o fio de vida costura através de todas as entidades existentes, sutis e grosseiras, e mesmo não sabendo explicar o que percebes, atuas de forma inclusiva e compreensiva, promovendo a preservação dos vínculos sociais, de qualquer natureza. Pensar com amor te conecta, pensar sem amor te isola. Pensar com amor te infunde compreensão, pensar sem amor estimula a apreensão.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A bola está com você, como sempre aliás. Porém, desta vez há pouca margem para erros, pois, é muito o que está envolvido, são interesses de diversas pessoas na mesa do jogo. Por isso a tensão, mas tudo certo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seus planos precisam ficar muito claros para você, porém ocultos sob um manto de discrição para todas as outras pessoas envolvidas, sem que, de maneira nenhuma, haja nisso qualquer jogo sujo em marcha. Isso não.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que entusiasmar você há de se transformar, o mais rapidamente possível, em alguma iniciativa prática que você tomar, pois, sem ela, o entusiasmo inicial logo se transformaria em decepção e tédio. Isso não.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A exposição nunca deixa sua alma muito à vontade, mas pela experiência já deu para perceber o quanto é importante se expor de vez em quando, porque isso lhe brinda com a chance de colocar muita coisa em ordem.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Conexões importantes podem ser feitas hoje, mas não espere nada cair no seu colo, tome você a iniciativa, faça contato, estimule a troca de informações, dinamize a rede de pessoas da qual você é parte integrante.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Siga em frente com o material que está em suas mãos, sem esperar aprimoramento ou que outras coisas diferentes aconteçam. Melhor ir em frente e adiantar o expediente do que ficar esperando por condições melhores.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ajude as pessoas a se sentirem melhor com elas mesmas, dando acolhimento e as elogiando, sempre dentro do alcance de sua sinceridade, porque elogios hipócritas não ajudariam nem agora nem nunca. Acolhimento necessário.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Como sempre, sua alma se sente atraída ao que é mais desafiador e complicado, se desinteressando pelo caminho simples e eficiente que também está disponível. Não há certo e errado, há apenas o desejo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é possível haver entendimento e, dadas as circunstâncias, essa há de ser a prioridade para sua alma neste momento. Mediante o entendimento, muito estresse será evitado, e coisas boas postas em marcha.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Antes de seguir em frente com seus planos maiores, procure tornar sua atenção a tudo que é básico, a tudo que faz parte do dia a dia e que, normalmente, é deixado em funcionamento automático. Organize tudo isso.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça de tudo, menos se aquietar, porque se quietude você buscar hoje, é o que de mais remoto poderia ser encontrado. No entanto, se aceitar o dinamismo deste dia, muitas coisas interessantes poderão ser experimentadas.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Um momento de solidão resolve muita coisa para a alma pisciana, porque a livra da pressão que as pessoas exercem, muitas vezes sem nem sequer elas saberem que estão pressionando a alma pisciana. Busque sua solidão.