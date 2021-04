CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Canva/TV Globo)

A regra é clara: mais uma eliminação no Big Brother Brasil 21 e mais um episódio do Se pá um podcast: Rolê BBB. Dessa vez é hora do adeus de Thaís, de falar do novo Gil, da favorita Juliette, das dissimulações da casa e é claro, da prova do líder que inaugura outra semana de atividades. Dê o play: