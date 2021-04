Globo encerra contrato exclusivo com Letícia Spiller após 29 anos

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução/Instagram)

Letícia Spiller estreou na televisão como a paquita Pituxa Pastel, do Xou da Xuxa, em 1989, e pouco depois começou a fazer novelas. Foram 29 anos de exclusividade na Rede Globo, que agora passa por uma reforma e anunciou que não vai renovar o contrato com a atriz.

Letícia é mais uma na longa lista de profissionais dispensados pela emissora. Nos últimos dois anos, a Globo tem trocado os contratos de longo prazo por acordo por obras definidas, liberando assim seus astros para a concorrência - e correndo o risco de perder a preferência.

Enquanto José de Abreu volta à Globo para gravar Um Lugar ao Sol, Antônio Fagundes estava escalado para fazer o remake de Pantanal, mas não chegou a um acordo com a emissora.

Leandro Hassum também debandou para a Netflix e está levando seu público para a plataforma de streaming, que já anunciou um segundo filme com o ator. Após o sucesso de Tudo Bem no Natal que Vem, o filme Vizinhos terá a participação de Maurício Manfrini, Júlia Rabello e Paulinho Godó, com direção de Roberto Santucci e roteiro de Paulo Cursino.

Vera Fischer, Renato Aragão, Zeca Camargo, Miguel Falabella, Malvino Salvador, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Aguinaldo Silva e Benedito Ruy Barbosa são apenas alguns dos mais de 50 nomes de artistas, jornalistas e autores que a Globo demitiu = ou não tiveram contrato renovado. O nome mais popular do programa de auditório da emissora e dono do maior salário da televisão brasileira, Fausto Silva, também encerra definitivamente seu contrato em dezembro de 2021.