Festival EcoBrasil de Arte e Cinema Ambiental começa em 22 de abril

CB Correio Braziliense

Quase 30 obras audiovisuais estão alinhadas no festival de caráter gratuito - (crédito: Eco Festival/ Divulgação)

Brasil, Estados Unidos, Itália, Alemanha e Venezuela unidos, por meio de produções audiovisuais que rasteiam impacto e riscos para a fauna e flora, dado o uso de recursos naturais desconectados do conceito de sustentabilidade. Com este objetivo de denúncia e reflexão, o EcoBrasilFest Festival EcoBrasil de Arte e Cinema Ambiental terá início dia 22 de abril, marco da celebração do Dia Mundial da Terra.



Quase 30 títulos selecionados pela organização estarão alinhados na programação gratuita no site oficial do evento. Vozes da Amazônia, de Aurora Cinemato; The water dancers, de Daniel Ndevu (África do Sul) e Spirits I’ve called, de Chiara Sambuchi (Alemanha) são alguns dos títulos elencados.



“O festival pretende ser uma vitrine para chamar a atenção para os problemas que estão levando à destruição do nosso planeta. Serve de inspiração na busca por um mundo ambiental e socialmente mais justo”, explica o cineasta João Pasquale, em material de divulgação do evento.



Debates, lives diárias com temas relacionados à preservação e o empenho de representantes de ONGs como Greenpeace, Fundação Amazônia Sustentável e SOS Mata Atlântica formatarão a massa crítica do evento. Os filmes serão abrigados na plataforma do evento até 28 de abril. A transmissão das lives serão às 20h (exceto em 25 de abril, às 16h).