Samba autoral criado em Brasília desponta em Festival Samba da Guariba

Festival Samba da Guariba promove live no sábado (17/04) - (crédito: Samba da Guariba/ Divulgação)



Proclamado "maior festival de samba autoral de Brasília", totalmente gratuito, e com intuito de revelar compositores anônimos na cidade, um evento do Grêmio Recreativo Carnavalesco Unidos de Vicente Pires (Gruvip) e do Samba da Guariba, sob apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec), chega à quarta etapa (ao todo, serão seis). As atrações para o próximo sábado (17/4), que contarão com transmissão pelo canal do YouTube (Samba da Guariba), já foram definidas.

Haverá participação do Samba da Guariba, de Ana Cardoso e Juninho Thybau, além do Ensaio Geral (projeto associado à bateria da Águia Imperial de Ceilândia). Vale ressaltar que o festival oferta premiação às três primeiras composições campeãs. Para além do júri profissional, uma terceira premiação se dará em âmbito de votação popular pela internet. Os valores para cada categoria serão de R$ 3 mil.

O festival é totalmente on-line, feito por meio de lives. Convidados da cidade e finalistas do concurso formatam a programação. Os finalistas têm como meta ainda a produção de gravações audiovisuais, para maior difusão de conteúdo nas plataformas virtuais.