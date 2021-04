Festival Internacional de Cinema Fantástico celebra Neville D´Almeida

CB Correio Braziliense

Neville D´Almeida, diretor de fitas polêmicas, é um dos homenageados do festival - (crédito: Beto Figueiroa/ Divulgação)

Com mais de 150 filmes, que representam 70 países, e 15 mostras competitivas (duas delas reservadas

a longas-metragens), com disputa do troféu José Mojica Marins, a Cine Fatasy abre ainda frente para

homenagem aos 80 anos de Neville D´Almeida, autor de longas como A Dama do Lotação e Navalha na

carne, presente na mostra por meio de retrospectiva.

Com 1.000 acessos gratuitos na internet para a sessão de abertura, o festival trará, às 18h, a

exibição do inédito documentário Horror Noire: a história do horror negro, sobre a representatividade

de negros nas fitas de gênero de terror. Outros documentários que compõem a programação do festival

são A senhora que morreu no trailer, em torno da artista brasileira Suzy King; Morgana, que decifra

parte da vida de uma cinquentona atriz pornô feminista e O alvorecer de Kaiju Eiga, dedicado aos

filmes nipônicos estrelados por monstros gigantes.

Convidada ilustre, a escritora Robin R. Means Coleman, que é autora do livro Horror Noire: blacks in

american horror films, participa de bate-papo no sábado (17/4), às 20h, numa atração que

contará com o crítico Fillippo Pitanga como mediador.