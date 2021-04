A última floresta,?filme nacional exibido em Berlim, estreia no Brasil

CB Correio Braziliense

''A última floresta' mostra a exploração ilegal de terras em reservas indígenas - (crédito: Buriti Filmes/ Divulgação)

Autor do livro A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami, o xamã e escritor Davi Kopenawa Yanomami se unirá a personalidades como a mestra em cultura e sociedade Sonia Guajajara e o ambientalista e o escritor Ailton Krenak, num debate sob mediação da antropóloga Lídia Montanha Castro, num debate, segunda-feira (19/4), transmitido pelo YouTube.



Peça-chave no debate, o diretor Luiz Bolognesi apresentará no domingo (18/4), a partir das 19h, na plataforma do Festival É Tudo Verdade, o mais novo longa, A última floresta, que explora o cotidiano de um grupo Yanomami isolado há mais de mil anos.?Na fita está representada a luta pela sobrevivência de espíritos da floresta, ao passo em que há registro da luta pelo cumprimento da lei que prevê a retirada de invasores garimpeiros ilegais que agridem solo sagrado e colocam em risco a população indígena.

O longa teve a estreia no Festival Internacional de Cinema de Berlim, como único filme brasileiro presente

na mostra Panorama. Em 2018, o premiado Ex-Pajé também figurou na seleção do evento. O longa?foi produzido pela Gullane e Buriti Filmes e deverá estrear no Brasil no segundo semestre de 2021.