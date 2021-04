Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (16/4)

OQ Oscar Quiroga

Dor = falta de amor



Data estelar: Sol e Plutão em quadratura; Lua cresce em Gêmeos.



Toda dor da alma resulta de falta de amor na diversidade de formas em que essa carência pode se manifestar e desenvolver. Esta é uma afirmação radical que provocará reações e levantará justificativas que tentam explicar como, para ti, deva ser diferente disso. Mesmo assim, renovo a afirmação, toda dor da alma resulta da falta de amor. Todas as justificativas que possas levantar na tentativa de contrariar a afirmação derivam da fantasia que associa o amor ao romantismo, mas um tem muito pouco a ver com o outro. O romance é apenas um detalhe do amor, e não o mais importante. O amor é a potência cosmogônica que evidencia a interligação de tudo e todos, do elevado com o inferior, do sublime com o abjeto, mantendo o Universo inteiro em coesão. Sem a percepção do amor, tua existência se desenvolve na dor.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A esta altura do campeonato, não há mais disponível a opção de recuar e ficar na sua. A esta altura, a única opção disponível é seguir em frente apesar de tudo e de todos. Vencer ou não vencer não está sobre a mesa.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

São mudanças demais acontecendo ao mesmo tempo, e isso atordoa sua alma. Porém, este é o momento de ir além do atordoamento, atravessando a densa névoa de temores, porque seguir em frente é a única saída.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tantos pudores foram introduzidos em sua alma através da educação, que quando chega a hora de agir de acordo com a natureza dos desejos mais íntimos, aí a alma se desnorteia, porque não sabe se está certa ou não.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Alguém tem de fazer o que precisa ser feito, e a alma sorteada para o evento foi a sua. Gostando ou não, há coisas que precisam ser ditas e atitudes que devem ser tomadas, porque de outra maneira tudo degringolaria.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Para conquistar esse futuro atraente e desejável que conversa com sua consciência, é preciso que você complete todas as tarefas que estão em andamento, mesmo que essas, diante das visões futuras, pareçam ser estorvos.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não há provas mais duras ou fáceis no jogo da vida, há apenas a vida, em seu processo incessante de evolução, em busca da melhor solução, que contemple a maior quantidade possível de pessoas. É assim o jogo da vida.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os erros que as pessoas cometem são bastante graves e não se pode fingir que está tudo bem. Ao mesmo tempo, não seria sábio provocar conflitos, detendo o processo em andamento. Este é um momento de decisões difíceis.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você guarda potencialidades inexploradas em seu interior, e neste momento sua alma sente a pressão interior, a urgência de manifestação, porém, o cenário não ajuda nem um pouco a desenvolver esse processo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quanto mais contratempo houver, é certo que sua alma se sentirá ainda mais desafiada a continuar em frente e obter o que pretende. Que seja fácil ou difícil, nada disso importa, só importa ser fiel ao desejo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que você busca, também está em busca de você, mas os dois estão brincando de esconde-esconde, e por isso o caminho parece difícil de trilhar, pois, quando você pensa encontrar, aí fica tudo difuso de novo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Talvez agora seja esse momento em que sua alma se questiona se teria valido a pena todos os sacrifícios feitos em nome de manter tudo em ordem. Talvez seja o momento de considerar que teria sido melhor chutar o balde.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Paralelamente a tudo que entusiasma sua alma e que está em andamento, surgem também as sombras, os medos, os pudores e a desconfiança. Assim é o caminho humano entre o céu e a terra, tudo misturado.