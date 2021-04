Banda Scalene aproveita quarentena para produzir novo Ã¡lbum

I » Irlam Rocha Lima

Impossibilitada de realizar a turnê que havia sido programada para lançamento do álbum Respiro, por conta da pandemia, a Scalene tem utilizado a longa quarentena para a produção do novo trabalho. Gustavo Bertoni, Tomás Bertoni, Lucas Furtado e Philipe Nogueira — brasilienses radicados em São Paulo — estão em fase de produção do sexto disco. O set list, assim como o número de faixas, ainda não está definido. A escolha vem sendo feita entre 18 músicas já compostas.

“As gravações vêm ocorrendo desde março último, em parte de forma remota, mas também presencialmente, seguindo à risca as recomendações das autoridades sanitárias, em razão da covid-19”, disse o guitarrista Tomás Bertoni ao Corrreio. “Além disso, temos buscado interagir com nossos fãs por meio das redes sociais, lançamos três novos modelos de camisetas e disponibilizamos no canal da banda no YouTube quatro vídeos do último show, antes da pandemia, em São Paulo”, acrescenta.

Os vídeos, lançados pelos selo slap da gravadora Som Livre, trazem o registro de Ciclo senil e Percevejo do CD Suspiro; Silêncio, do Real/Surreal; e Phi, do Magnetite. “Em fevereiro do ano passado, fizemos uma sequência de shows no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, que renderam um registro muito bonito do que seria a turnê do álbum Respiro”, comenta o vocalista e pianista Gustavo Bertoni, principal compositor do grupo.

Banda brasiliense de stoner rock, a Scalene surgiu em 2009 e se tornou conhecida nacionalmente depois de destacada participação no reality show musical Superstar, da Rede Globo. Com cinco discos de estúdio, um CD e DVD gravados ao vivo no Estádio Nacional Mané Garrincha, o grupo conquistou, em 2016, o Grammy Latino, na categoria melhor disco de rock em língua portuguesa pelo álbum Éter, lançado no ano anterior.