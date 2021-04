Em prova criativa (e um pouco estranha), Viih Tube leva a melhor e é a nova líder

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Mais uma prova do líder nesta quinta-feira (15/4) e novamente a semana recomeça no Big Brother Brasil 21. Desta vez, quem levou a melhor e conseguiu garantir o topo da hierarquia da casa foi Viih Tube.



Sendo uma prova de “habilidade” (misturada com um pouco noção paranormal de tempo), os participantes tinham de descer dentro um carrinho com a ajuda de uma espécie de lupa gigante em uma caminho relativamente curto. A grande sacada é que os brothers e sisters tinham de descer em um determinada quantidade de segundos (que variava para cada participante).

Quem ficasse mais perto do seu tempo designado ficava com menos pontos (de acordo com os milésimos que faltassem, ou passassem), quanto menos pontos melhor. No fim da primeira rodada, Fiuk e Viih Tube empataram e foram para a final.

Finalmente, Viih Tube acabou levando a melhor e venceu.

Dinâmica da semana

A formação do paredão desta semana será um pouco diferente. Começando pelo sábado (17/4): o anjo será autoimune — lembrando que este é o último anjo da edição — e o ganhador indicará três monstros. No domingo (18/4), o líder vai indicar duas pessoas, uma que ele quiser e outra dos três monstros. Os dois não jogam a prova bate e volta. A casa terá direito a dois votos de cada participante no confessionário, sendo que eles não poderão ser repetidos.