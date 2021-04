Anitta vence categoria de Artista favorita feminina no Latin AMAs 2021

CB Correio Braziliense

Durante agradecimento, Anitta lembrou que Brasil também é um país latino - (crédito: Sergi Alexander/Getty Images)

O Latin American Music Awards 2021 (Latin AMAs) ocorreu na última quinta-feira (15/4), nos Estados Unidos, em premiação que contou com shows de Maluma, J Balvin, Karol G, Pitbull, Myke Towers, Nicky Jam, Ozuna, Ricky Martin e Anitta. A cantora brasileira fez uma performance especial de Mi ninã remix, ao lado de Maluma, Wisin e Myke Towers.

Anitta estava concorrendo em duas categorias, Artista Feminina Favorita e Artista Social (Redes Sociais). Karol G e J Balvin lideraram as indicações, com nove nomeações cada.

Ao ser anunciada vencedora na categoria de Artista Feminina Favorita, Anitta agradeceu e falou da importância de receber o prêmio. A artista também ressaltou o fato de o Brasil ser um país latino, apesar de não falar espanhol.

“Ai, meu Deus! Muito obrigada! Primeiramente, que emoção estar aqui, sempre digo isso, que vir do Brasil, aprender toda a cultura latina, Brasil é um país latino, mas falamos português então faz com que as coisas se dividam um pouco e vir para cá aprender toda essa cultura incrível em espanhol, os cantores, a música, é algo incrível. Muito obrigada pelo espaço, por tudo!”, declarou a cantora