Alunos de escolas públicas do DF apresentam cartas de amor em mostra virtual

Como parte do projeto Cartas de amor nas ruas virtuais, que realizou oficinas e aulas abertas ao longo de quatro semanas com alunos e professores da rede pública de ensino do Distrito Federal, ocorre, nesta sexta-feira (16/4), a exposição de cartas, vídeo-cartas e demais interseções afetivas. O material foi produzido por alunos das escolas públicas de ensino médio de Ceilândia, do Recanto das Emas e de São Sebastião e formam a Mostra Cartas de amor nas ruas virtuais.

A produção será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do projeto, aberto a toda a comunidade. A audiência poderá interagir, enviando perguntas e comentários por escrito na caixa de diálogo do aplicativo.

Escrita afetiva

Durante as quatro semanas de oficinas, os jovens foram estimulados a criar a partir de jogos e provocações artísticas e literárias. As cartas poderiam ter diversos formatos, entre eles: bilhetes, recados, áudios, vídeos caseiros, breves escritos etc.

Já as aulas abertas contaram com as participações do diretor de cinema Gabriel Martins, da pesquisadora e slammer Roberta Estrela D’Alva e da conhecida Rita Von Hunty, drag queen que discute política no canal Tempero Drag.

“Chegamos agora no nosso momento mais importante, pois é na mostra que iremos ouvir e ver cartas de amor, esse combustível necessário à nossa esperança e a nossa reflexão crítica sobre esses tempos tão difíceis que estamos vivendo”, afirmou Nadja Dulci, coordenadora geral e diretora artística do projeto, em material de divulgação.

Os vídeos apresentados na mostra ficarão disponíveis nas redes sociais e no site da iniciativa. Todo o conteúdo audiovisual será reunido em um filme dirigido e roteirizado por Nadja Dulci, montado pelo cineasta brasiliense Iberê Carvalho, diretor do premiado O último cine drive-in e com a consultoria do cineasta André Novaes Oliveira, vencedor de importantes prêmios.

Mostra cartas de amor nas ruas virtuais. Transmissão no canal do Cartas de amor nas ruas no YouTube. Nesta sexta-feira (16/4), às 19h. Livre para todos os públicos.