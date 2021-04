Com pegada romântica, Xand Avião lança 'Lovezão da porra' nesta sexta-feira

RP Roberta Pinheiro

(crédito: Mário Andrade – Maflicks/Divulgação)

Atendendo ao pedido dos fãs, Xand Avião lança, nesta sexta-feira (16/4), a música Lovezão da porra, “um piseiro mais romântico”, como descreve o cantor em entrevista ao Correio. “Estamos nessa onda de piseiro e eu quis fazer um piseiro mais romântico. A última música que lancei (Não pode se apaixonar) é mais animada, meio que funk com brega, e meus fãs estavam pedindo uma música romântica como Inquilina. Fizemos, então, um piseiro mais lento, não tão rápido como o do Barões da Pisadinha, e saiu uma música romântica que dá pra dançar”, explica o cantor.

Lovezão da porra, disponível em todas as plataformas digitais, mantém a sonoridade do forró, ritmo de origem de Xand Avião, mas ganha a batida eletrônica e suingada do piseiro. A música narra uma indecisão amorosa. De um lado, uma companheira que não sabe se quer ir ou ficar, e do outro, um parceiro que, por conta de uma paixão, de um ‘lovezão da porra’, não desiste de tentar fazer com que ela fique.

Com o lançamento, Xand espera emplacar mais um sucesso e torce para que a canção ganhe o mesmo destaque de Inquilina, de 2017. “Inquilina é minha virada de chave de quando comecei a cantar solo, brinco que é meu amuleto da sorte. É uma música minha com dois parceiros e que todo mundo canta, de Norte a Sul do país. Ainda faz muito sucesso e espero que Lovezão da porra também seja”, afirma.

Lovezão da porra chega depois de Não pode se apaixonar e Apaga a luz versão remix. Juntas, as músicas provam que Xand acompanha os ritmos que caíram no gosto do público, principalmente nas redes sociais, sem deixar de lado sua identidade como artista. “Não tenho preconceito com ritmo. Parece que o pessoal gostou muito do som e quero estar na onda, junto com eles”.

Além do single, Xand disponibilizou um videoclipe da canção, dirigido por Pedro Brasil e gravado no estúdio HD Fortaleza.