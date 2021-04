Ópera ‘Na boca do cão’ ganha adaptação para a linguagem audiovisual

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A ópera Na boca do cão vai ganhar adequação para o formato audiovisual e terá cinco exibições gratuitas. A obra, que teve temporada no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro em 2017, estreia neste sábado (17/4), às 19h.

Com libreto de Geraldo Carneiro e composições de Sérgio Roberto de Oliveira, a adaptação dá vida à história de Gabriela Geluda, atriz e protagonista da obra. Geluda foi atacada na cabeça por um cão quando tinha apenas 2 anos de idade. Traumatizada, ela encontrou na arte um caminho para a superação do acontecimento.

Na boca do cão foi gravada no Teatro Serrador (RJ) e a escolha do local dita o clima de suspense da trama, que faz uma denúncia da situação do espaço, atualmente em condições precárias.

"É um lindo ato de resistência poder filmar num teatro e ter o teatro como personagem num momento em que as salas de espetáculo se encontram fechadas”, afirma o diretor Bruce Gomlevsky, em material de divulgação.

A estreia também conta com um bate-papo que vai reunir Gomlevsky e Geluda, às 20h, na plataforma Sympla. O segundo bate-papo ocorrerá no próximo sábado (24/4).



Serviço



Ópera Na boca do cão

Direção: Bruce Gomlevsky. Com Gabriela Geluda. Sábado (17/4) e domingo (18/4), às 19h, pelo Sympla. Dias 23, 24 e 25 de abril, às 19h. Classificação indicativa: 16 anos