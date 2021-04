Marlene Mattos registra ocorrência contra Xuxa por calúnia

PU Portal UAI

A diretora de televisão Marlene Mattos, antiga parceira de trabalho da apresentadora Xuxa Meneghel, compareceu à 42ª DP do Rio para registrar um boletim de ocorrência contra a rainha dos baixinhos.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Marlene acusa Xuxa de calúnia, devido ao que havia dito em uma entrevista à Revista Veja no mês de janeiro deste ano, sobre a fase no começo do seu sucesso e sua inocência nos negócios. Três dias após a entrevista ter se tornado pública, Marlene foi a delegacia para prestar a queixa, que só se tornou pública recentemente.



Na entrevista, o jornalista pergunta: "Antes de assumir o controle de sua carreira e negócios levou muitos golpes?", e Xuxa responde: "Olha, eu poderia ser duas ou três vezes mais rica. Fui tudo o que as pessoas imaginam: enganada, usada, manipulada, roubada. Quando falo disso, vem logo a imagem da Marlene, mas não foi só ela. Insisto em dizer que confiei demais em todas as pessoas próximas a mim. Fui passada para trás por coreógrafo, maquiador, fotógrafo. Digo sem vergonha que fui inocente, boba, burra mesmo'”, consta nos autos policiais.

Vale lembrar que a apresentadora ainda não se posicionou sobre o assunto em suas redes sociais ou emitiu um comunicado à imprensa.