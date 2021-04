Bilionário norte-americano é o novo boy de Anitta

PU Portal UAI

Além de lançar vários hits na velocidade da luz, a fila na vida amorosa de Anitta parece andar tão rápido quanto. Após viver um affair com Lipe Ribeiro, ex-participante de A fazenda 12, a cantora agora está de romance com um bilionário norte americano, segundo a colunista Fábia Oliveira.

Mikey Chetrit vem de uma família bastante conhecida nos Estados Unidos, é empresário do setor imobiliário e herdeiro de uma fortuna estimada em 6 bilhões de dólares, ainda segundo informações da jornalista. Os dois estiveram juntos no aniversário de 28 anos da Poderosa, realizado em um restaurante em Miami no último dia 30 de março.

Vale lembrar que a famosa decidiu dar uma escapadinha para os Estados Unidos e festejar a chegada de seus 28 anos para lá de arrasador. A Poderosa comemorou a data em uma balada localizada em Miami, nos EUA.

Na última quinta-feira (15/04), a cantora Anitta caprichou no look para o tapete vermelho do Latin American Music Awards, que aconteceu em Los Angeles (EUA).

Sempre poderosa, a artista escolheu um top preto e um fio dental, deixando o bumbum à mostra. O modelito é assinado por David Koma.

No evento, a brasileira ainda levou o prêmio de artista feminina favorita. "Meu Deus, muito obrigada. É uma emoção estar aqui. O Brasil é um país latino, mas falamos português e estar aqui e aprender essa cultura incrível, o espanhol, a música. muito obrigada pelo espaço!", disse Anitta, ao receber o prêmio.

A cantora também mudou de look, escolhendo um macacão Gucci, para se apresentar ao vivo com o hit Mi Niña, ao lado de Wisin, Myke Towers e Maluma. Confira: