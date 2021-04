Mãe de Paulo Gustavo comenta melhora do ator: 'Saudade é muito grande'

PU Portal UAI

Mãe e inspiração para Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral postou uma foto com o filho no Instagram após notícias positivas dos médicos, que indicaram uma melhora no estado de saúde de Paulo: "Meu filho, a saudade é muito grande. Estamos te esperando. Deus está contigo", escreveu a matriarca da família.

O marido do humorista, Thales Bretas, também se mostrou otimista: "Estamos vivenciando dias calmos, de estabilidade e pequenos progressos", afirmou ele nas redes sociais.

A irmã de Paulo também celebrou a melhora no quadro de saúde do irmão: "Aguenta firme que já, já você estará em casa com seus filhos e família", declarou através de uma legenda numa publicação feita no Instagram.

O novo boletim médico de Paulo Gustavo, que está internado há mais de um mês por complicações da covid-19, traz sinais positivos sobre a recuperação do ator.

Os médicos citam a ausência de sinais de hemorragia e a retirada das fístulas bronco-pleurais detectadas na última semana.

Vale lembrar que o humorista ainda está respirando com a ajuda de ventilação mecânica e ECMO (Oxigenação Extracorpórea por Membrana, o "pulmão artificial").