Brasilienses Allan Massay e Israel Paixão lançam parceria inédita

(crédito: Johny Bub)

A segunda canção do projeto Massay sessions, lançado em 9 de abril, estreou nesta sexta-feira (16/4). A nova faixa, e única inédita da proposta, intitulada Adeus, é uma parceria entre o cantor e produtor brasiliense Allan Massay e o rapper Israel Paixão, nascido e criado em Ceilândia. O público pode conferir o vídeo da produção no YouTube e a música nas plataformas digitais. O projeto celebra os 61 anos de Brasília.



"Estou completamente animado. Sou fã e amigo do Israel Paixão. É a única música inédita do projeto que foi feita com muito carinho e amor. Estamos ansiosos mas confiantes de que a galera vai curtir demais", explica Massay, em material de divulgação.

Projeto em homenagem ao aniversário de Brasília

Com as gravações feitas no Hope Studio, do produtor Todd Henrique, a ideia é lançar vídeos com entrevistas e músicas autorais de compositores de diferentes estilos e segmentos musicais. A primeira edição foi produzida para homenagear os 61 anos de Brasília. A cada programa, Allan apresentará composições e artistas diferentes, com quem dividirá histórias sobre o processo de produção e criação das músicas, além das apresentações musicais.

"O Massay sessions é um projeto de integração e a ideia é mostrar os grandes talentos da nossa música que não têm ainda o reconhecimento e espaço merecido. É também apostar em novas roupagens de músicas e artistas consagrados. Um lugar de troca, onde vamos explorar musicalidade e sons diferentes. Além, é claro, de exaltar os compositores”, disse o músico, em nota.

A produção do trabalho é inteiramente brasiliense e conta com nomes, como Johny Bub, na parte audiovisual; Rui Rodrigues como assistente de direção; e Marina Lima na direção de arte.