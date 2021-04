Pocah, confinada no 'BBB', lança música com Lia Clark nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

Lia Clark e Pocah (foto: Warner Music Brasil/Divulgação)

As cantoras de funk Lia Clark e Pocah fizeram uma parceria que resultou na música Eu viciei, lançada nesta sexta-feira (16/4) em todas as plataformas digitais e com um clipe inédito, dirigido por Felipe Sassi. A canção fala sobre a liberdade para escolhas amorosas e as vantagens de estar solteira.

O clipe traz uma coreografia animada para a nova música, que possui uma batida de 150 bpm e um ritmo dançante. Toda a produção do clipe foi gravada no fim do ano passado, respeitando as medidas de segurança e saúde indicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em nota, antes de entrar para o BBB, Pocah comentou sobre o novo trabalho: "Gravei essa música e clipe com todo o amor, para trazer um pouco de leveza e alegria aos meus fãs e ao público que me acompanha”. "Acho que esse é o meu maior lançamento desde o começo da minha carreira, sempre quis trabalhar com todos os envolvidos no projeto! Marca o começo de uma nova era na minha carreira e na minha vida", conclui Lia.

Lia Clark é uma das maiores representantes da cena musical LGBTQ+. A drag queen santista é conhecida pela mistura bem humorada de funk com pop e possui singles como Tipo de garota e Q.M.T. Já Pocah representa um dos maiores nomes do funk feminino no Brasil. Ela tem mais de 10 anos de carreira e hits como Quer mais?, ao lado de Mc Mirella; Resenha lá em casa, ao lado de Kevin O Chris, entre outros. Atualmente, a cantora está na casa mais vigiada do Brasil para a disputa de R$ 1,5 milhão.