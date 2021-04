Paula Fernandes de mÃºsica nova

* » * Fernanda Gouveia

A cantora de sertanejo Paula Fernandes lançou, ontem, em todas as plataformas digitais, o single Promessinha. Depois de um ano sem lançamentos, ela apresenta o novo trabalho, que mistura o estilo de sertanejo romântico com o ritmo dançante da bachata. O clipe da canção estreia amanhã, às 18h, no canal do YouTube da artista.

Em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, Paula Fernandes explica que o processo de criação da música foi natural, assim como a decisão de incluir o ritmo da bachata: “Por acaso, eu estava no estúdio do Bruno Martini, e ele me apresentou o Elias Inácio, parceiro de composição e ótimo músico, e, em um papo, resolvemos que podíamos fazer alguma coisa juntos. Como em todas as outras canções, eu não escolho o ritmo, simplesmente pinta, e pintou a bachata (um híbrido do bolero nascido nos anos 1960 na República Dominicana). Achei que ficou divertida”.

O tema da canção Promessinha é sobre um final de relacionamento em que a mulher não está mais disposta a escutar as promessas não cumpridas pelo parceiro. “As mulheres estão muito mais decididas, empoderadas e independentes”, comenta Paula Fernandes, que afirma ter vivido experiências de promessas não cumpridas tanto na vida pessoal quanto na profissional: “Durante a vida de cantora, passei por muitas situações de perda, de gente que me roubou, que prometeu fazer um projeto e a pessoa apenas pegou o dinheiro. Várias pessoas com segundas intenções também”.

Diversão

O clipe da nova canção, roteirizado e dirigido por Bruno Levinson e Leonardo Fiorito, mostra Paula Fernandes dirigindo, uma das paixões da cantora, pelas estradas e morros de terra da região de Secretário, Rio de Janeiro. A cantora se suja e se diverte até o momento em que sai da versão dia a dia para uma superprodução, se libertando da “promessinha”.

Segundo Paula, a figurinista Flávia Melo quis representar a personalidade da artista nos figurinos usados no clipe. “A gente não queria aquela história de briga de casal tradicional, então, no momento em que estou suja e cansada, representa que eu não aguento mais as promessinhas. Quando eu me limpo e mostra eu me libertando, sem me preocupar se estou estragando o cabelo ou a maquiagem, representa a Paula que eu sou no dia a dia. O clipe retrata uma versão minha mais simples e uma com mais glamour. Então, isso se encaixou bastante no figurino também”, explica a cantora.

Paula Fernandes revela que os fãs podem esperar mais singles e clipes para este ano, além de projetos com parcerias importantes. A cantora está disposta a experimentar novos estilos sem deixar a originalidade de lado: “Eu quero o ar novo de algo diferente do que já fiz, eu posso me permitir. Eu tenho um caminho tão longo pela frente, por que não experimentar?”.

