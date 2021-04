Eduardo Costa revela mágoa com Leonardo e diz que sentiu ciúmes

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Eduardo Costa cedeu uma entrevista ao David Dukki e revelou sua mágoa com o cantor Leonardo, que está divulgando 'Cabaré', projeto que estava envolvido.

Edu se chateou devido ao cantor anunciar uma live com Gusttavo Lima, chamada: 'Live Cachaça Cabaré 2'. O evento ocorreu no sábado (03/04), início deste mês.

Ele declarou que é ciúme, pois o projeto teria sido planejado para acontecer com ele. "É um sentimento que eu não gosto de sentir, mas você gostaria de ver um cara comendo a sua esposa? Então é mais ou menos isso, imagina um projeto que eu idealizei, foi idealizado para cantar eu e o Leonardo", declarou o Eduardo.

O cantor esclarece que esse sentimento não é por Leonardo e sim pelo projeto, que ele teria idealizado por muito tempo.

"Você imagina um projeto que eu idealizei minha vida inteira. Eu montei. Eu deitava na minha cama e sonhava o que a gente ia cantar. Você me imagina noites e noites produzindo, fazendo os arranjos... O projeto Cabaré é Eduardo Costa e Leonardo e o meu ciúme não é pelo Leonardo, ele já cantou com um monte de gente antes de cantar comigo. Já cantou nos Amigos, com N pessoas. É o projeto, é a marca", desabafou Eduardo Costa.

Vale lembrar que 'Cabaré' era um planejamento de Eduardo com Leonardo, comparado pelo cantor ao lançamento 'Amigos', com Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano.