Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (19/4)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Usa tua vontade



Data estelar: Sol e Mercúrio ingressam em Touro; Lua cresce em Câncer.



Tuas paixões são esses desejos ardentes que te inquietam, são forças que te perturbarão até fazeres algo para as satisfazer, porém, nada disso tu hás de considerar algo negativo, que precise ser reprimido. As proibições das religiões ocidentais, aliadas à negação promovida pelas religiões orientais, tudo isso te confunde de tal maneira, que acabas te convencendo de que tuas paixões e desejos sejam o sinônimo do capeta, do qual devas te esconder. Tua vida se fundamenta nessas forças que tu, como o ser humano que és, precisas domesticar que nem cavalo chucro, não para lhes quebrar o destino visceral, mas para as conduzir de acordo com tua vontade. Não tentes reprimir tuas paixões nem teus desejos porque se voltarão contra ti, mas usa tua vontade para conduzir essas forças terríveis a objetivos nobres e elevados.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que é seu, nada nem ninguém conseguirá tirar de você, mas, as coisas no mundo atual não são simples, e as tentativas de derrubar seus planos continuam em andamento. Continue em frente, nada disso prevalecerá.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de a perfeição não ser sensatamente aconselhável, a alma não quer saber de bom senso, ela quer o maior e o melhor de tudo. Isso é legítimo, e você faria bem em adequar suas ações a essa busca de perfeição.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora não é hora de você intervir nos acontecimentos nem muito menos de fazer com que sua vontade prevaleça. Seja uma testemunha imparcial dos eventos em curso, antes de agir amadureça suas opiniões e julgamentos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O nível de complexidade desta parte do caminho não há de ser oculto por trás de frases simplistas nem muito menos de clichés. Você precisa aceitar as coisas que acontecem como elas são, e não como deveriam ser.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nunca trate a ambição como se fosse um pecado, ou um defeito que deva ser ocultado. Trate a ambição como uma aliada, como aquela voz que não deixa você se acomodar, mas que continua instigando a arrumar novas encrencas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As coisas que você percebe não poderiam ser compartilhadas de imediato, porque as pessoas não entenderiam nada e acabariam se voltando contra você. Por isso, tome um tempo para amadurecer mais o que você fará.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O desgaste que as pessoas provocam é natural, porque o momento histórico em que seus planos se desenvolvem é muito louco, está tudo de ponta-cabeça, e seria impossível que isso não se manifestasse nas pessoas.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O ânimo das pessoas que fazem parte do seu caminho atual é contagiante e, mesmo que você tenha receio de cair em alguma armadilha ou de fracassar, ainda assim valeria a pena apostar nesse louco entusiasmo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Daria para seguir em frente e nada mais? Daria! Seria sensato fazer isso? Não! Não seria, porque você não é a mesma pessoa inconsequente de outrora, neste momento da vida sua alma precisa agir com bom senso.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo tem um preço, sua alma já deveria saber disso pela própria experiência. Tudo tem um preço, por isso, neste momento em que se torna oportuno avançar em seus projetos e desejos, considere qual seria o preço.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Suas convicções são inertes e precisam ser revistas, mas são convicções e, por isso, muito difíceis de serem superadas, se assemelham a zonas de conforto. Porém, os relacionamentos servem para quebrar a inércia.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Inúmeros e diversos são os detalhes que você precisa dominar nesta parte do caminho. Por isso, exercite seu foco, porque a distração, mesmo tentadora e atraente, terá de ser considerada sua pior inimiga. Nada menos.