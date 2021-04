Filme de Leos Carax, com Adam Driver e Marion Cotillard, abrirá o Festival de Cannes

AF Agência France-Presse

(crédito: LIONEL BONAVENTURE)

O filme Annette, dirigido pelo francês Leos Carax e protagonizado por Adam Driver e Marion Cotillard, abrirá o Festival de Cannes, previsto para julho, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (19/4).

Com seu primeiro filme em inglês, Carax retornará a Cannes nove anos depois de apresentar Holy motors, que recebeu o prêmio da juventude no festival.

Annette relata a história de um ator de "stand up" e de uma cantora da fama internacional. Os dois formam um casal cercado de glamour. O nascimento de sua primeira filha, Annette, uma "menina misteriosa com um destino excepcional" altera o rumo de suas vidas.

Carax, que também dirigiu Os amantes de pont neuf, abrirá assim o maior festival de cinema do mundo, que habitualmente acontece em maio, mas que este ano acontecerá entre 6 e 17 de julho devido à pandemia.

"Acompanhamos com atenção a evolução da situação de saúde na Europa e no mundo (...) O Festival de Cannes continua preparando a próxima edição com confiança e determinação", afirmaram os organizadores.

A seleção oficial da mostra deve ser anunciada no fim de maio. O júri do festival será presidido pelo cineasta americano Spike Lee.

O diretor foi escolhido para a função na edição do ano passado, mas a pandemia forçou o cancelamento do festival.