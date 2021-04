Documentário 'Paisagens rítmicas' é guiado por sonoridade do mundo

CB Correio Braziliense

Uma proposta harmônica e diversificada de sons emoldura o documentário 'Paisagens rítmicas' - (crédito: Éverton Rigatti/ Divulgação)

O documentário da trajetória do músico gaúcho Julio Falavigna em busca da harmonia entre o ritmo e a alma, está disponível nas plataformas digitais. Paisagens rítmicas é definida como uma jornada de sentimentos, segundo Julio Falavigna que apresenta o longa junto com parceiros musicais e de vida.



O longa mostra as diferentes vivências do protagonista e a constante busca pelo entendimento e aprofundamento de tocar e se relacionar com os ritmos do mundo, junto com Bianca Gismonti, Frank Colón, Zé Natálio e Sri Hanuman.



O longa é uma oportunidade de viajar por lugares, ritmos, melodias e sensações que revelam uma sensível amostra das infinitas possibilidades inerentes ao universo dos ritmos.



O filme dirigido por Le Daros, criador com longa trajetória pelo cenário musical e audiovisual do Rio Grande do Sul, passa por lugares como: China, França, Índia, Portugal, além de compreender regiões da Serra dos Órgãos (RJ), Cerrado (DF), Serra da Cantareira (SP) e Serra Gaúcha (RS).



O documentário já está disponível para o público pelo O2 Filmes nas plataformas Google, Looke, Now, Vivo e YouTube. Em breve, a obra ganhará narração em inglês e legendas em espanhol.