Em esquema online, Masp promove seminário ‘Histórias brasileiras’

Obra de Dalton Paula: 'Zeferina' (2018)], doada pelo artista, no contexto da exposição 'Histórias afro-atlânticas' - (crédito: Acervo Masp/ Divulgação)

Amanhã (20;4), o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand irá apresentar o segundo seminário Histórias brasileiras, que integra projeto a longo prazo que envolve exposições, palestras, publicações e cursos dedicados a histórias do Brasil mais diversas, inclusivas e plurais qntre 2021 e 2022



A transmissão ocorrerá das 11h às 15h30, no perfil do Masp no YouTube de forma gratuita, com tradução simultânea em libras. O evento irá contar com a participação de Daniel Munduruku, Paulo Herkenhoff, Luciana Brito, Heloisa Murgel Starling e Lilia Moritz Schwarcz, que farão palestras desde a gripe espanhola no Brasil até a contribuição que as populações indígenas deram no passado histórico e continuam oferecendo na contemporaneidade nacional.



O objetivo do seminário é apresentar e discutir fatos de caráter social e político presentes em episódios históricos ocorridos no Brasil, em conjunto com obras artísticas que apresentam a história por meio de obras e exposições. Uma coleção de textos reunindo o conteúdo destes seminários está prevista para o próximo ano, assim como uma grande mostra coletiva que também será chamada Histórias brasileiras.

