BSB2060 faz live para celebrar aniversário de Brasília

Um edital da #BSB2060 foi lançado, na celebração dos 61 anos da capital - (crédito: Internet/ Reprodução)

Com o objetivo de entender qual é o Distrito Federal que as pessoas querem ver quando a cidade completar 100 anos, o projeto #BSB2060 lançou um edital para artistas e criadores pensarem sobre o futuro da cidade em termos de equidade. Ao final, 175 pessoas serão selecionadas e cada uma vai receber R$ 1200. O resultado será divulgado durante a live em comemoração ao aniversário de Brasília, dia 21 de abril, a partir das 20h.

Durante a live vão se apresentar a percussionista Larissa Umaytá, o cantor e compositor Gui Campos e o violeiro Claudinho da Viola. Além disso, também terá exibição da vídeo-performance O DF que queremos II, do coletivo Casa de Onijá, e das obras digitais Manifesto afrofuturista, de AMONRÁ, e Equidade em movimento de Laiooo.

O evento será apresentado pela drag queen Alice Bombom, a performer trans Mel Mesquita, a cantora Moara e grafiteiro Odrus. A celebração conta com tradução de libras feita por Tatiana Elizabeth. A live vai ser transmitida no canal oficial do #BSB2060. Após a live, as obras produzidas pelos artistas e criadores do DF serão lançadas semanalmente, sempre na quarta- feira, no site bsb2060.com. Cada semana 30 títulos serão liberados. A lista completa com as pessoas selecionadas pelo edital também estará lá.

Criado para pensar o futuro da cidade, o edital reflete a diversidade do DF. Dos 850 inscritos, 84,1% não residem no Plano Piloto. Além disso, 62,2% são pretos ou pardos e 41,4% são LGBTQIA+.

O projeto teve curadoria de Alê Capone, Alessandra Terribili, Higo Melo, Hony Sobrinho, Laura Diniz, Lélia de Castro, Luana Miguel, Luna Moreno, Mona Louise e Ruth Venceremos. O #BSB2060 é realizado pela Associação Traços, em parceria com a Griô Produções, e tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e do Governo do Distrito Federal.

Serviço:

Live de celebração ao Aniversário de Brasília e divulgação dos selecionados no #Bsb2060

21 de abril, às 20h

Canal oficial do Youtube