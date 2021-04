Iggy Azalea revela parceria com Gloria Groove no próximo remix

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Na madrugada de domingo (18/4), Iggy Azalea, a rapper e cantora australiana postou nos stories da sua conta do Instagram um trecho de sete segundos do seu próximo remix, que se chamará Brazil. Os internautas logo reconheceram a voz de Gloria Groove, cantora brasileira.

MEU DEUS! Iggy Azalea mostra prévia do remix de ‘Brazil’, em parceria com Gloria Groove. pic.twitter.com/EQUOhHEdZi — Iggy Azalea Today Brasil (@IATodayBR) April 18, 2021



No mesmo dia, Gloria, que tem 2.140.172 ouvintes mensais no Spotify, escreveu, pelo Twitter “welcome to BRAZIL @IGGYAZALEA”, em menção à postagem de mais cedo de sua nova parceira. A música inédita ainda não tem data nem previsão de lançamento.

Iggy Azalea, que já esteve 3 vezes no Brasil, lançou, no início de abril, Sit it, nova música feita em parceria com a rapper Tyga e com direito a videoclipe.