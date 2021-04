Compositores fazem campanha solidária em apoio a profissionais da cultura

CB Correio Braziliense

Lulu Santos é um dos artistas que doará percentagem dos direitos autorais - (crédito: Leo Aversa/Divulgação)

A Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus) lançará nova iniciativa de solidariedade em apoio aos profissionais do setor cultural, afetados diretamente pela pandemia. Desta vez, cada participante doará uma porcentagem dos direitos autorais de uma obra escolhida durante três meses. Os valores serão referentes às arrecadações de maio, junho e julho deste ano e serão convertidos em cestas básicas.

A campanha, denominada Percentual Solidário, conta com a participação de grandes artistas como Lulu Santos, com a música A cura, Roberto Menescal, com O barquinho, Frejat, com Amor pra recomeçar e Danilo Caymmi, com O bem e o mal, entre outros.

Serão beneficiados músicos, técnicos de som, roadies, iluminadores e outros profissionais da música e do entretenimento que não são remunerados há mais de um ano.

A Abramus é uma associação de gestão coletiva de direitos autorais sem fins lucrativos, cujo objetivo é defender os direitos dos profissionais da cultura. Em 2020, a Abramus realizou a Campanha Artística Humanitária, a qual levou cestas básicas para cerca de 2.500 famílias, em sete estados. As doações resultaram de um leilão virtual, que contou com itens do acervo pessoal dos 33 artistas participantes.