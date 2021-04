Canal Brasil exibe trilogia de Roberto Carlos em homenagem ao cantor

CB Correio Braziliense

Roberto Carlos completa 80 anos de idade - (crédito: Ipanema Filmes/ Divulgação)



Em comemoração aos 80 anos do cantor Roberto Carlos, o canal Brasil vai exibir, nesta segunda-feira (19/04), a partir das 15h15, a trilogia de filmes protagonizados pelo Rei.

O primeiro a ser exibido é Roberto Carlos em ritmo de aventura, de 1969. Em seguida, às 16h55, é a vez da produção de 1970, Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa, numa trama que se passa no Japão e em Israel e envolve uma quadrilha de lutadores orientais, com participação da também símbolo da Jovem-Guarda Wanderléa. O terceiro longa, Roberto Carlos a 300 quilômetros por hora, de 1971, começa às 18h30, e tem Erasmo Carlos interpretando o personagem Pedro Navalha.

Além das atuações de artistas que ao lado de Roberto também se tornaram símbolo do movimento musical que tomou o Brasil durante os anos 60, os filmes têm as presenças de atores conhecidos do público como Reginaldo Faria, Raul Cortez e Flávio Migliaccio.

Trilogia de Roberto Carlos no cinema



Canal Brasil, a partir das 15h15. Livre para todas as idades.