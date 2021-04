Biblioteca Demonstrativa celebra 61 anos de Brasília com evento on-line

CB Correio Braziliense

A BDB Cultural preparou uma programação diversificada para a semana do aniversário de Brasília, celebrado em 21 de abril. Em 20, 21 e 23 de abril o público pode conferir exposição virtual de arte, contação de história infantil, e mesa de debates em comemoração ao Dia Mundial do Livro. O evento ocorre no formato on-line e é transmitido pelo perfil do Facebook e canal do YouTube da BDB Cultural.

Aniversário de Brasília com público infantil

No dia 21, às 19h, uma contação de histórias feita por Patrícia Berg traz a obra infantil Brasília e o sonho encantado. De autoria de Alexandre Parente, com ilustrações de Gustavo Ramos, a obra é uma espécie de ‘epopéia candanga’ que conta a história da cidade — por meio da natureza e cultura — com um olhar encantado. As aventuras do Rei Cerradão e a filha, a Princesa Brasilinha, terão também interpretação em libras.

“Essa é uma cidade cheia de palácios, isso instiga a imaginação para brincar com os monumentos e também com as crianças: pode ser tudo lido como um passeio pelo imaginário da cidade. Os livros para crianças sobre Brasília apresentam uma narrativa que é muito histórica, mas quisemos trazer um outro formato. Juscelino, por exemplo, está no livro, mas não é explicado seu papel, quem faz o link entre a realidade e a fantasia é a criança”, afirma Alexandre Parente, autor do livro em nota de divulgação.

Para Patrícia Berg, essa recuperação do encanto e da beleza visual, a magia da cidade, é o grande mérito do livro de Parente. “Eu gosto de tratar as histórias com música, vou cantando e contando histórias. O mais legal é que o paralelo com a música já está evidente, e com a música brasiliense: a gente tem nesse livro referências ao chorinho, à canção Eduardo e Mônica, da Legião Urbana. Meu objetivo, então, vai ser transmitir a beleza do livro pelo que ele conta e também do livro como objeto. A apresentação terá até um jogo com a capa do livro, que tem um recorte do formato de Brasília, das asas, e que dá muitas possibilidades ao contador”, afirma, também por meio de nota.

Janelas coloniais em exposição virtual de arte

Em um vídeo que estreia nesta terça-feira (20), às 19h, a artista plástica Malu Perlingeiro apresenta novas obras da série Janelas coloniais, a qual se dedica há mais de 20 anos. A exposição das peças que compõem a quarta fase — intitulada desconstrução — foi montada fisicamente no interior da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, mas chega ao público no formato audiovisual, também como uma forma de celebrar o aniversário da cidade.

“Não fui eu que escolhi esse tema. As janelas me escolheram. Eu pinto de tudo: retrato realista, paisagem, mas sempre acabo voltando a esse tema. Sou encantada pelas linhas retas, pelo movimento das curvas e pelas cores que as janelas sugerem. Eu sempre quis fazer uma arte que

mexesse com as pessoas e todo brasileiro, mesmo que não tenha ido a São Cristóvão em Sergipe, ou a Pirenópolis em Goiás, em algum momento da vida já passou por casas como as que eu retrato. Ele viu as janelas coloniais, fechadas ou abertas. Ele imaginou como era vê-las por dentro. É a essa memória que eu recorro em minhas obras”, afirma a artista, em nota de divulgação.

Dia Mundial do Livro, mesa de debates

O último dia da programação, sexta-feira (23), é também o Dia Mundial do Livro. Para a celebração, foram convidados André Calgaro (Narratix); Leandro Teles, sócio e diretor comercial da Livraria Leitura; Leonardo Neto, sócio e diretor comercial do portal PublishNews; e Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL). Os membros dos diferentes ramos do mercado editorial se reúnem, às 19h, para pensar o futuro do mercado livreiro para os próximos anos. A mesa redonda também será transmitida pelas redes sociais da BDB Cultural.

Programação

Terça-feira (20/4)

Às 19h. Lançamento do vídeo da exposição virtual Janelas coloniais: desconstrução. Da artista plástica Malu Perlingeiro. Pelo Facebook e no YouTube da BDB Cultural.

Quarta-feira (21/4)

Às 19h. Contação de história por Patrícia Berg. A obra infantil apresentada é Brasília e o sonho encantado, de Alexandre Parente, com ilustrações de Gustavo Ramos. Também pelas redes sociais da BDB Cultural.

Sexta-feira (23/4)

Às 19h. O futuro do livro e o livro no futuro. Mesa de debates que celebra o Dia Mundial do Livro com participação de André Calgaro (Narratix Audiolivros), Leandro Teles (Livraria Leitura), Leonardo Neto (portal Publishnews) e Vitor Tavares (Câmara Brasileira do Livro).