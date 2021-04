Matthew McConaughey lidera pesquisa de intenção de voto para o governo do Texas

CB Correio Braziliense

(crédito: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

A pesquisa foi realizada pelo jornal The Dallas Morning News junto à Universidade do Texas, entre 6 a 13 de abril, e contou com a opinião de 1.126 eleitores registrados no estado. Nela, o ator lidera as intenções de voto para governador, tendo apoio de 45% dos votantes, contra 33% dos apoiadores do republicano Greg Abbott, atual governador do Texas. Um total de 22% não votariam em nenhum dos dois. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O estudo também revelou que 56% dos republicanos aprovariam a reeleição de Abbott, enquanto 66% dos democratas apoiariam a candidatura de McConaughey.

Matthew McConaughey (Interestelar) demonstrou ter interesse no cargo em entrevista ao podcast The Balanced Voice no mês passado, embora não tenha confirmado a candidatura. “Qual é o meu papel de liderança? Acredito que tenho algumas coisas para ensinar e compartilhar”, disse ao podcast.

O ator não se pronunciou, até o momento, sobre a pesquisa realizada.