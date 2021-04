Janete Goes lança música em homenagem ao aniversário de Brasília

(crédito: Fellipe Rodrigues/ Divulgação)

Janete Goes é baiana da região do cacau. Aos 12 anos, se mudou para Porto Ferreira, em São Paulo, onde se formou no ensino médio. Jovem e cheia de planos, Janete queria ser pediatra, foi quando veio visitar a irmã em Brasília e se apaixonou pela cidade. “Foi amor à primeira vista”, relembra.

Ela conta que seu pai tentou convencê-la a voltar para São Paulo e fazer faculdade no interior do estado com algum de seus irmão, pois a família não tinha condições financeiras para mantê-la aqui. “Então eu vou lutar. Foi quando resolvi fazer a prova para a Embrapa, onde trabalhei por 34 anos”, conta Janete.

Depois de se aposentar, a baiana viajou mundo afora, mas, pelo que reforça “como ser humano, a gente cansa e quer voltar pra nossa terrinha natal". Ele igualmente não queria ficar quieta. "Foi quando acabei indo para um grupo de idosos do Cruzeiro [...] Lá participei de mais de 15 danças, coral, viajamos o Brasil todo e recebemos o prêmio Carmem Miranda, em Pirenópolis. Em Caldas Novas, tive a vivência de conhecer artistas famosos”.

Janete não parou ai. Hiperativa, começou a fazer aulas no Clube do Choro. Começou na sanfona, depois se aventurou no cavaquinho e na percussão. Nesse tempo participou de outros projetos culturais, entre eles está o Novas Vozes de Márcia Tauil, atual produtora e professora de canto de Janete.

Acabou convidada para participar de uma coletânea do projeto Itamar, da Terra Nova Produções. Junto de artistas famosos como Fafá de Belém e Chitãozinho e Xororó, Janete gravou duas canções. Foi então que seu colega Eduardo Nascimento resolveu mandar uma canção para ela gravar.

“'Tenho uma música, chamada Brasília, e eu quero te presentear com essa letra ouça e veja se gosta' foi o que ele disse; e eu me apaixonei pela canção. Imediatamente passei para Márcia Tauil que fez o arranjo da música e produziu o clipe”, conta Janete.

Tanto a música quanto o clipe já foram gravados e estreiam no aniversário de Brasília (21/4)

Lançamento da música e do videoclipe Brasília

Dia 21 de abril, no Facebook da artista.



