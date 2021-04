'Shang-Chi e a lenda dos dez anéis': filme da Marvel ganha trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Marvel Studios)

A Marvel Brasil divulgou nesta segunda-feira (19/4) o trailer e pôster da nova produção do estúdio: Shang-Chi e a lenda dos dez anéis, que deve chegar ao público em setembro deste ano. A produção é estrelado por Simu Liu, no papel de Shang-Chi, novo herói da MCU. Conhecido como o mestre Kung Fu da Casa de Ideias, ele é o primeiro personagem de origem asiática a protagonizar um filme da empresa. O longa tem direção de Destin Daniel Cretton. Confira as cenas:

Shang-Chi deve enfrentar o passado que pensou ter deixado para trás, quando foi atraído para a teia da misteriosa organização Dez Anéis. O filme também é estrelado por Tony Leung, como Wenwu; Awkwafina, como Katy, amiga de Shang-Chi; e Michelle Yeoh, como Jiang Nan. Também estão no filme Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Além do diretor, Destin Daniel Cretton, a ficha técnica conta com os produtores Kevin Feige e Jonathan Schwartz; e os produtores executivos Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth. Já David Callaham, Destin Daniel Cretton e Andrew Lanham assinam o roteiro do filme. Confira também o poster: