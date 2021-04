Chitãozinho e Xororó lançam novo single 'Pássaros'

CB Correio Braziliense

(crédito: Chitãozinho e Xororó tiveram de adiar projetos comemorativos, como livro e turnê inédita)

O novo single Pássaros, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, já está disponível nas plataformas digitais. A música fala da liberdade de estar junto da pessoa que se ama e do desejo de criar asas e explorar o mundo lado a lado. A faixa foi apresentada ao público no domingo (18/04), durante a apresentação da dupla no programa Domingão do Faustão, da TV Globo.

O lançamento tem a composição assinada por Xororó, Tonny e Kleber e faz parte da ação Karaokê do Xororó, em que os fãs puderam fazer duetos on-line com o artista cantando a canção inédita. O fã vencedor do melhor dueto teve o nome anunciado no Instagram do Xororó, que também fez o arranjo ao lado de Cláudio Paladini e do filho Junior.

“É uma canção especial, que compus com amigos com o objetivo de tocar corações. Colocamos sentimento em cada detalhe e espero que o público possa sentí-los”, afirmou Xororó em nota.

Chitãozinho e Xororó

Símbolo da música sertaneja, a dupla tem mais de meio século de carreira musical. São 37 álbuns inéditos, 10 DVDs, mais de 40 milhões de discos vendidos e quatro prêmios Grammy.

O primeiro disco, Galopeira, foi lançado em 1970, mas a carreira decolou mesmo com 60 dias apaixonado, lançado oito anos depois, que rendeu o primeiro disco de ouro da dupla. Evidências, Se Deus me ouvisse, Fogão de lenha, No rancho fundo, Brincar de ser feliz, Página de amigos e Alô são alguns dos clássicos de Chitãozinho e Xororó que marcaram épocas.

Pássaros

Chitãozinho e Xororó. Onda musical. Disponível em todas as plataformas digitais.