Globo quer transformar Juliette em apresentadora do É De Casa

Faltam duas semanas para o fim do BBB21, e a Globo já começou a pensar no futuro de alguns dos participantes que estiveram no reality. Segundo a regra, apenas o segundo e terceiro colocado ganham um vínculo de três meses com o canal e o vencedor de um ano, ficando contratado até a temporada seguinte.

A tendência deste ano é que a emissora mantenha em seu quadro, mesmo que de forma temporária nomes que já foram eliminados da competição, como é o caso de Rodolfo Mathaus e Karol Conká. Mas, uma certeza que se tem é que Juliette só não fica na emissora, caso ela não queira.

De acordo com o TV Pop, os executivos da Globo avaliam que a paraibana é um case nunca visto na história dos realities. Em menos de três meses, ela se tornou mais popular que praticamente todos os outros participantes da história. Ela, que é advogada e maquiadora, já acumula quase 22 milhões de seguidores em uma rede social, tem índices recordes de engajamento e, principalmente, tem atraído resultados surpreendentes para os patrocinadores do programa, nem mesmo as celebridades que foram confinadas tiveram mobilização semelhante.

Além disso, a diretoria da Globo detectou outros fatores interessantes na paraibana, para parte da cúpula, o comportamento dela dentro do confinamento comprova que é uma pessoa carismática e articulada. A grande dualidade entre as suas profissões, segundo a maquiadora e advogada, também pesa ao seu favor na avaliação da emissora e contribuí para que exista o entendimento de que ela consegue fluir de maneira natural em funções completamente opostas.

A proposta vai ser feita





Mesmo não ganhando o BBB21, é possível afirmar que Juliette Freire vai receber uma proposta para continuar na Globo, por pelo menos um ano. Para os executivos do canal, a contratação da mesma seria benéfica, até para reafirmar um discurso endossado pela empresa publicamente, o da diversidade.

A Globo possui poucos nordestinos em seu casting, e por isso, tem encontrado dificuldades para conseguir rostos jovens para atuar em seus programas. E com Juliette, iria se aliar os dois fatores que na atualidade mais interessa aos diretores da rede.

Até então, a tendência é de que Juliette seja aproveitada como apresentadora do É De Casa, programa exibido aos sábados no canal, o mesmo virou uma espécie de laboratório para testar seus profissionais, Thelma Assis, que ganhou o BBB21 ano passado, foi testada no comando da revista eletrônica matinal semanal, em novembro do ano passado. Bastante avaliada pela cúpula, ela foi contratada de forma definitiva para integrar o time de especialistas do Bem Estar.