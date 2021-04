Fernanda Lima revela que Rodrigo Hilbert não construiu capela de casamento sozinho

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Tv Globo/Reprodução)

A apresentadora Fernanda Lima revelou, em uma entrevista cedida ao Timeline, programa da Rádio Gaúcha, que a capela construída por Rodrigo Hilbert não foi feita pelas próprias mãos do ator e que ele obteve ajuda para realizar a obra.

"É preciso dizer que, no Fantástico, quando eu falei que o Rodrigo construiu a capela e me pediu em casamento, eu não falei que ele fez com as próprias mãos", disse Fernanda.

Fernanda elogiou o marido e tentou adivinhar de onde vêm as habilidades dele, revelando sua origem humilde e que é um homem prendado. "Rodrigo realmente é um cara muito prendado, que vem de uma origem bastante humilde, como grande parte dos brasileiros."

"Não foi isso que eu disse, vocês que entenderam assim (risos). Ele construiu junto com outras pessoas! Tem uma coisa importante de falar também que é: a gente nunca está sozinho. Estou falando por ele, de repente ele vai ouvir e nem vai gostar do que eu estou falando. Mas é importante lembrar que tem outras pessoas, parceiros, amigos, que podem colaborar para esses projetos", continuou a apresentadora.

A capela foi construída há, mais ou menos, 8 anos e Fernanda revelou que foi ela quem escolheu a roupa do marido para o dia da cerimônia. "Como eu armei essa história bem organizadinha, e a gente estava em uma situação de pandemia, que a gente não se preparou, foi para o sítio usando o que tinha lá, não tinha muita roupa", disse. "Como eu organizei para todo mundo estar de branco, ele também não tinha roupa branca. Eu olhei no armário dele e, de fato, só tinha essa bermuda. Que é assim, um trapo."