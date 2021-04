Miss Brasil Julia Gama embarca para disputar o Miss Universo 2020

AE Agência Estado

Neste sábado, 17, a Miss Brasil Julia Gama deu início à sua jornada rumo ao concurso Miss Universo 2020. A gaúcha de 28 anos embarcou no aeroporto internacional de Guarulhos e vai passar duas semanas de quarentena no México antes de seguir Miami, nos Estados Unidos, onde disputa a coroa.

As atividades com as candidatas terão início em 6 de maio e no dia 16 deve ocorrer a cerimônia de premiação. A modelo e atriz fez uma postagem do embarque no Instagram, segurando uma bandeira do Brasil.

"Me sinto um passo mais perto do destino final desta jornada. Ser Miss Universo Brasil em meio a uma pandemia exige muita adaptação, paciência e senso de propósito. Até aqui, foram meses desafiadores, lindos e inesquecíveis. Nestes poucos meses como Miss Brasil, sinto que vivi experiências que equivalem a anos. Foi a honra de representar o Brasil e o amor pela nossa nação que me mantiveram, nos altos e baixos dos dias, focada e dedicada", escreveu na legenda.

Em razão da pandemia, a escolha da Miss Brasil 2020 teve um formato inédito. No lugar da tradicional disputa entre as candidatas dos Estados brasileiros, Julia teve seu nome indicado pela organização do evento e foi coroada em agosto de 2020.

"Gratidão à Organização Miss Universo Brasil, por confiar em mim a responsabilidade de ser a Miss Brasil 2020 e me apoiar rumo à coroa de Miss Universo. Desde o primeiro dia, fui 100% entregue a este desafio e me mantive focada e dedicada para ser o melhor que posso ser e representar o Brasil com excelência, e assim seguirei", agradeceu a vencedora do Miss Brasil Mundo e finalista do Miss Mundo de 2014.

A modelo passou os últimos meses se preparando para o concurso e está confiante na sua missão. "Hoje viajo com uma sensação muito boa dentro de mim. Um sentimento bonito e positivo, a certeza de que estou exatamente onde deveria estar. Quero seguir contando com todos vocês ao meu lado rumo a este sonho!"

Radicada na China desde 2016, Julia trabalhou como modelo, embaixadora de marcas e se lançou na carreira de atriz.