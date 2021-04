Supersemana do BBB21 terá eliminação terça, quinta e domingo; entenda

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A semana do Big Brother Brasil 21 vai ser diferente, vai ter eliminação, prova do líder e formação de novo paredão na terça-feira (20/4), na quinta-feira (22/4) e no domingo (25/4). O apresentador Tiago Leifert falou das novidades durante o programa ao vivo nesta segunda-feira (19/4).



Terça-feira, 20/04

Eliminação do Paredão já formado por Caio, Fiuk e Gilberto

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Quinta-feira, 22/04

Eliminação do Paredão formado na terça-feira, 20/04

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Domingo, 25/04

Eliminação do Paredão formado na quinta-feira, 22/04

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão