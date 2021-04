Celebrando Roberto Carlos, último jogo da discórdia do BBB21 não empolga

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Pela última vez em 2021, o Big Brother Brasil 21 realizou a tradicional reunião de condomínio. Para se despedir, o jogo acabou mormo, e até chatinho eventualmente.



A ideia até que foi boa: homenagear o aniversário de 80 anos de Roberto Carlos usando trechos de músicas do Rei e fazendo uma relação um pouco confusa sobre quem tinha “afinidade” com aqueles versos. De forma geral, os participantes usaram o tempo de falar essencialmente para fazerem longos discursos em defesa de si próprio, ou desabafando sobre os sentimentos.

Um pequeno atrito ocorreu no meio do jogo quando Caio comentou uma crítica a Fiuk, mas fora isso, poucas tretas. Muito emocionado, Gilberto chorou durante o jogo. No fim, por alguma razão, os participantes ganharam o bolo de aniversário que supostamente, também havia sido celebrado pelo próprio Roberto Carlos.

Mas enfim, vamos aos sentimentos: Fiuk disse se sentir perseguido no jogo, assim como Arthur e Juliette. Tiago perguntou quem seria o mais fofoqueiro, Gil levantou a plaquinha sem medo. Depois, Pocah se juntou ao economista.

Juliette, Gil, Camilla e Arthur confessaram que não gostam muito de serem contrariados. Quase todos acreditaram que poderiam melhorar e Caio, Juliette e Fiuk se disseram traídos e deram seus motivos.