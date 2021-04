Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (20/4)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

A continuidade



Data estelar: Lua quarto crescente em Leão.



É insuficiente que teu coração transborde de amor e de boa vontade se nada fizeres para demonstrar esses nobres sentimentos na prática. Pensar positivo, encher a mente de esperança, esses exercícios são superficiais, funcionam como a bebida, num primeiro momento resulta em bem-estar, mas depois se torna contraproducente. A prática do amor e da boa vontade não significa que devas dar beijinhos em todo mundo e gostar de todas as pessoas, mas que coloques em prática os planos que beneficiem não apenas a ti, mas também ao maior número possível de pessoas. E isso não significa que devas te engajar em movimentos humanitários, o que seria muito bom, mas não imprescindível. Se, por exemplo, ao usar o banheiro o deixas limpo e agradável para a próxima pessoa, darias continuidade a uma linha de acontecimentos positivos.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça o necessário para garantir o que é seu, porque dessa forma você também garantirá que as coisas continuarão funcionando de acordo com seus planos. Não é hora de compartilhar esses planos, mas de os consolidar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Leve em consideração o fator tempo para tudo que quiser realizar nesta parte do caminho, porque apesar de haver urgência e certa medida de precipitação, seria melhor tomar atitudes mais maduras e aprimoradas. Aí sim.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure se adaptar a este momento, no qual sua alma precisa ser uma espectadora imparcial do que acontece ao seu redor, sem tentar intervir nem mudar o rumo dos acontecimentos. Para isso haverá tempo depois.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Vale a pena questionar, inclusive às pessoas mais sensatas, porque nesta parte do caminho somente sua alma sabe das dores e das alegrias de estar viva, e ninguém pode nem deve opinar muito a respeito disso.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se você quisesse viver no meio da simplicidade, não haveria nenhuma ambição em sua alma. Porém, ela, a ambição, desenhou seu caminho até aqui e agora, e continuará jogando um papel fundamental no futuro também. É assim.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Diversos sacrifícios terão de ser feitos para continuar em frente, mas se você já foi associando a palavra sacrifício com sofrimento é porque não entendeu nada. Sacrifício é fazer o necessário em nome de seus planos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de todo o desgaste que as pessoas provocam, não seria possível prescindir delas. Tudo envolve uma trama muito complexa de relacionamentos e, apesar dos problemas, é assim que as coisas precisam acontecer.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os ânimos estão em alta. Bom, talvez não os seus em particular mas, com certeza, os ânimos das pessoas que fazem parte do seu caminho atual andam bastante em alta, e você pode fazer bom uso dessa situação. Aproveite.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Erros e acertos se misturam nesta parte do caminho, e todos precisam ser considerados com bom senso, para não fazer o mesmo de sempre, que é fingir que está tudo bem enquanto o cenário continua se degradando.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A questão de sempre haver consequências para cada um dos atos que você colocar em marcha não gira em torno do conceito de recompensa e castigo, mas no de sempre haver um preço a pagar para cada situação.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As discórdias, por mais desgastantes que pareçam, servem a um nobre fim, que é o de sua alma conseguir sair da inércia e questionar suas próprias convicções. Evidentemente, isso só acontecerá se você quiser.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Foco! É o mais difícil de conseguir, é o tesouro escondido que você deve resgatar e colocar em prática nesta parte do caminho, porque há tantas coisas para atender, tanta ponta solta para amarrar, que foco é a solução.