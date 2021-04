Taylor Swift dá pista: álbum inédito pode estar a caminho

CB Correio Braziliense

Taylor Swift pode estar gravando novo álbum, pelo que deixou entender - (crédito: Internet/ Reprodução)

Alguns dias após o lançamento da regravação do álbum Fearless, que está em primeiro lugar na Billboard 200, Taylor contou pelo Twitter que passou o dia todo no estúdio, em gravação. A cantora, que é a única artista feminina que colocou três álbuns no topo das paradas em menos de um ano, com Folklore, Evermore e Fearless (Taylor’s version), enlouqueceu os fãs com a possibilidade de um álbum inédito.

A cantora está regravando alguns de seus álbuns para tentar resolver o problema com sua ex-gravadora, Big Hit Machine, que detém os direitos autorais do catálogo de Taylor até o albúm Reputation.

Os fãs também já estão especulando qual será a próxima regravação da artista. Fearless (Taylor’s Version) vendeu 291.000 cópias na sua primeira semana, sendo a maior estreia de um álbum country desde 2015. Com a nova conquista, a artista soma nove álbuns que chegaram ao topo das paradas e empata com a marca de Madonna.