Jorge & Mateus terá lançamento exclusivo de novo álbum

Jorge & Mateus terão promoção de álbum novo no canal do YouTube - (crédito: Brahma/ Divulgação)

A dupla Jorge & Mateus apresenta em primeira mão Tudo em paz, novo álbum dos artistas, um dia antes do lançamento oficial nas plataformas digitais. A exibição do projeto será realizada nesta quinta-feira (22/4), às 20h, no canal dos sertanejos no YouTube.



A transmissão do novo trabalho ocorre uma semana após o fim de série que mostrou, ao longo de cinco episódios, momentos únicos dos músicos e revelou o processo criativo das canções. Alguns trechos das músicas inéditas do Tudo em paz foram reveladas durante o programa, com explicações sobre a concepção das faixas e a história por trás delas. Durante a exibição do álbum, o público poderá acompanhar partes dos episódios.



Atualmente, sequenciadas iniciativas, de lives até O Próximo Nº1 VillaMix, têm balizado a carreira de artistas nacionais, numa proporção de momentos únicos de intimidade entre o público e grandes artistas da música nacional.