Anitta participa de evento especial do Grammy Latino em homenagem às mulheres

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução/Instagram)

Anitta compartilhou em suas redes sociais o anúncio do Latin Grammy Celebra Ellas y su Música, do qual é uma das convidadas. A cantora irá se apresentar no domingo, 9 de maio, Dia das Mães.

O evento especial Grammy Latino em homenagem às artistas mulheres conta com grandes nomes da música latina, como Sofía Reyes e Gloria Estefan, e será apresentado pela mexicana Thalia.

Anitta vem consolidando sua carreira internacional e venceu o prêmio de "Melhor artista Feminina" no Latin American Music Awards 2021, na última quinta-feira, 15. A participação de Anitta no evento quase foi cancelada após um resultado falso positivo do teste de covid-19.

O próximo lançamento de Anitta é o single Girl From Rio, marcado para o dia 30 de abril. "Será um trap, mas teremos um sample de uma música brasileira que é muito único. Eu acho que as pessoas vão amar", disse ela em entrevista à Billboard, no tapete vermelho do Latin American Music Awards.

"Essa é minha música favorita entre todas que já fiz até hoje. Eu quero que as pessoas conheçam o Brasil e a minha música", afirmou a cantora.