Novo longa da cineasta Cristiane Oliveira é premiado nos Estados Unidos

(crédito: Okna Produções)

O longa-metragem brasileiro A primeira morte de Joana, da cineasta gaúcha Cristiane Oliveira, conquistou o Global Vision Award, na 29ª edição do Festival Cinequest, nos EUA. O anúncio do grande prêmio, inserido na seção Global Landscapes do festival californiano, foi feito no sábado (17/4). Esta foi a primeira participação da obra em uma mostra competitiva, ao lado de 11 longas de diferentes continentes. O filme chega ao público brasileiro em 2021, após a temporada de festivais. A distribuição nacional será da Lança Filmes. Confira o teaser:

O filme conta a história de Joana, de 13 anos, que tem curiosidade em descobrir porque sua tia-avó faleceu aos 70 anos de idade sem nunca ter namorado alguém. Ao encarar os valores da comunidade em que vive, no Sul brasileiro, percebe que todas as mulheres da família guardam segredos, o que traz à tona algo escondido nela mesma. No elenco, estão presentes Letícia Kacperski; Isabela Bressane; Joana Vieira; Lisa Gertum Becker; Rosa Campos Velho; Pedro Nambuco; Graciela Caputti, e Emílio Speck.

Com estreia em janeiro, no 51º Festival Internacional da Índia, A primeira morte de Joana tem mais cinco festivais confirmados na sequência, sendo dois já anunciados: o 22º Festival Internacional Junior de Estocolmo, na Suécia e o 23º OUTshine LGBTQ+ Film Festival, também nos EUA, em Miami.



Primeiro longa-metragem lançado em plataforma digital

A mulher do pai foi o primeiro trabalho em longa-metragem da premiada cineasta Cristiane Oliveira. Ao contrário de A primeira morte de Joana, segundo longa de Cristiane, a produção já tem data de lançamento, marcada para o próximo domingo, 25 de abril, no MUBI. A plataforma de filmes tem o objetivo de mostrar as diferentes formas de fazer cinema pelo mundo. O catálogo mistura obras clássicas e produções independentes.



Mulher do pai já pode ser visto nas plataformas iTunes e Mowies. E a partir de 25 de abril, também no MUBI.