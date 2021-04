The Weeknd anuncia remix com a participação de Ariana Grande

CB Correio Braziliense

Ariana Grande estará em remix ao lado de The Weeknd - (crédito: Universal/ Divulgação)

O cantor The Weeknd divulgou o teaser de novo remix com a participação de Ariana Grande. O anúncio foi feito pela conta oficial do The Weeknd no Instagram. O vídeo revela um trecho de oito segundos e, desta vez, a música escolhida foi Save your tears, do álbum After hours. Segundo o site Rap Up, a faixa deve ser lançada nesta sexta-feira (23).



Os artistas já trabalharam juntos em Love me harder (2014), para o álbum My everything, e recentemente em Off the table, para o disco Positions (2020), ambos de Ariana Grande.



The Weeknd tem divulgado alguns remixes das canções do último disco After hours, lançado em março de 2020. Foi o caso do hit Blinding lights, que teve colaboração da cantora espanhola Rosalía, e das faixas Heartless e In your eyes, com Lil Uzi Vert e Doja Cat, respectivamente.



A versão original da música foi a mais ouvida no Spotify no ano passado. O álbum After hours estreou no topo da Billboard 200, lista que classifica os lançamentos mais populares da semana nos Estados Unidos.