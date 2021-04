Maratona de piano faz homenagem aos 61 anos de Brasília

NM Nahima Maciel

Joel Bello Soares também será homenageado durante a maratona - (crédito: Manoel Costa/Divulgação)

Para homenagear Brasília, a Casa do Piano montou a Maratona do Piano, evento que tem início nesta quarta-feira (21/4), às 7h, e segue até 18h com um dia inteiro de recitais. Doze pianistas vão tocar durante 45 minutos cada um programa dedicado a um único compositor. A transmissão será feita pelo canal no YouTube da Casa do Piano.

A ideia de Rogério Resende, fundador da Casa do Piano, é realizar uma homenagem, mas também abrir um espaço para pianistas da cidade e oferecer ao público um programa de música on-line, já que teatros e auditórios estão fechados por causa da pandemia. “O objetivo é fazer um auto de resistência em função do que estamos vivendo, a dor, a depressão, a tristeza, a tudo isso que não podemos desconsiderar”, explica Resende. “Os músicos estão sem espaço e, claro, precisam tocar sua arte a serviço de nós todos, humanos que estamos vivendo uma crise sem precedentes. Então achei por bem fazer esse evento.”

As apresentações serão feitas no Teatro Carlos Galvão da Escola de Música de Brasília (EMB), com apoio da Yamaha Brasil, sem público, apenas com um técnico para as transmissões e o pianista. Resende conta que a adesão ao convite realizado para a maratona foi praticamente total. “Fiquei impactado com tudo que ouvi dos pianistas. ‘Nós precisamos tocar’ , eles disseram”, conta o também pianista e um dos afinadores mais requisitados de Brasília.

Também foi de Resende a ideia de cada pianista dedicar o programa a um único compositor. “Me parece importante isso porque quando a gente ouve 45 min de um compositor tem condição de degustar melhor a obra de cada um dele”, explica. No programa estão nomes como José Cabrera, Daniel Tarquínio, Wandrei Braga, Renato Vasconcelos e Débora Nilson. Ao final, será feita uma homenagem ao pianista Joel Bello Soares, convidado que também se apresentará,