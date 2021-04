Inauguração do Vulica Brasil ocorre nesta quarta (21/4) no Conic

CB Correio Braziliense

A inauguração da sede no Conic respeitará todas as normas de distanciamento social - (crédito: Vulica Brasil/ Divulgação)



O Instituto de Arte e sustentabilidade Vulica Brasil (iVB), ou apenas Vulica Brasil, é conhecido por promover o Festival de Arte Urbana Brasileiro-Belarrusso vulica Brasil, que já teve cinco edições, entre 2014 e 2019. Agora, o iVB será aberto para entusiastas da arte pública e de suas derivações contemporâneas, do urbanismo sustentável, da tomada de atitude cívica e do engajamento comunitário.

O Vulica Brasil anuncia as primeiras residências artísticas, com a chegada de três artistas convidados de Belarus, país do leste europeu conhecido pela arquitetura stalinista, pelas grandes fortificações e pelas florestas primordiais. O primeiro deles é Andrei Busel, artista, arquiteto e colaborador do Vulica Brasil desde a primeira edição do festival, em 2014. Ele é acompanhado por Doctor Oy e Lera Zuzu, pintores muralistas.

A escolha da data para a inauguração do instituto, no dia do aniversário de Brasília, é simbólico, pois o aniversário de Minsk, capital de Belarus, era a data tradicionalmente escolhida para a comemoração de encerramento das edições do festival na cidade, com várias pessoas ao ar livre. Agora, por meio do Vulica Brasil, o país do Leste Europeu está mais perto dos brasileiros.

De acordo com a nota da equipe do iVB, por conta da pandemia da covid-19, os cuidados estão redobrados com distanciamento, higiene requerida, uso de máscaras e demais protocolos de segurança.